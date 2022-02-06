Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’e verdiği röportaj ortaya çıktı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun geçen sene Ece Erken’in YouTube kanalında verdiği röportaj ortaya çıktı. Röportaj sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Mahmutyazıcıoğlu'nun, 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu ortaya çıktı.
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Yaklaşık bir yıl önceki röportaj sosyal medyanın gündemine oturdu.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Dehşet anları restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Polis ekipleri, korkunç cinayetin ardından kamera kayıtlarını incelemeye almıştı.
Bu kapsamda; 19 adrese şafak operasyonu yapılmıştı. Aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı arama çalışmaları ise sürüyor…
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