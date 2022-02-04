Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü ana ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi.

AA
04 Şubat 2022 Cuma, 23:08
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı
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Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silah saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine yayın yasağı getirildi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak günü, İstanbul'daki Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirildi.

Kararda bahse konu olayla ilgili yorum, tartışma, eleştiri, bilgilendirme içerikli haberlerin ise yapılabileceği belirtildi.

Cinayete ilişkin olarak İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor.


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