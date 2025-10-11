Şafak operasyonuyla evlerinden alınmışlardı... MHP'den dikkat çeken 'ünlüler' mesajı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatılan çok sayıda ünlü isim, 8 Ekim sabahı şafak operasyonu ile evlerinden alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler; ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından aynı gün serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik operasyonun yankıları devam ederken, MHP kanadından dikkat çeken bir mesaj geldi.

"ÜNLÜLER HALKA NEDEN VE NASIL OY VERECEKLERİ KONUSUNDA NUTUK ATMAYAN KALKARLARSA..."

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in siyasi hayatını anlattığı 'Bir Yolculuk' adlı kitaptan bir bölüm paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, şunları kaydetti:

"Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir. Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor; 'Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmayan kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir.'"