Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şafak operasyonuyla evlerinden alınmışlardı... MHP'den dikkat çeken 'ünlüler' mesajı!

Şafak operasyonuyla evlerinden alınmışlardı... MHP'den dikkat çeken 'ünlüler' mesajı!

11.10.2025 12:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şafak operasyonuyla evlerinden alınmışlardı... MHP'den dikkat çeken 'ünlüler' mesajı!

Ünlü isimlerin, uyuşturucu kullanma iddiasıyla şafak operasyonu ile evlerinden alınmalarının yankıları sürerken; MHP'den dikkat çeken bir mesajı geldi. Feti Yıldız "Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor; 'Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmaya kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar" paylaşımında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatılan çok sayıda ünlü isim, 8 Ekim sabahı şafak operasyonu ile evlerinden alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler; ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından aynı gün serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik operasyonun yankıları devam ederken, MHP kanadından dikkat çeken bir mesaj geldi.

"ÜNLÜLER HALKA NEDEN VE NASIL OY VERECEKLERİ KONUSUNDA NUTUK ATMAYAN KALKARLARSA..."

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in siyasi hayatını anlattığı 'Bir Yolculuk' adlı kitaptan bir bölüm paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, şunları kaydetti:

"Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir. Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor; 'Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmayan kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir.'"

İlgili Konular: #MHP #Operasyon #uyuşturucu #ünlü

İlgili Haberler

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Birce Akalay’dan ilk açıklama!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Birce Akalay’dan ilk açıklama! "Uyuşturucu madde kullanma" iddiası ile ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Birce Akalay'dan ilk açıklama geldi.
Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu: Kan verme işlemi tamamlandı, Jandarma Komutanlığı'na götürülüyorlar
Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu: Kan verme işlemi tamamlandı, Jandarma Komutanlığı'na götürülüyorlar Ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında İrem Derici, Hadise, Kubilay Aka gibi oyuncu ve şarkıcıların yanı sıra, daha önce tutuklanarak cezaevinde kalan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da yer aldığı 19 kişi için ifade ve kan örneğinin alınması talimatı verildi. Saat 17.00 sularında kan verme işlemleri tamamlandı. Ünlü isimler yeniden Jandarma Komutanlığı'na götürülüyor.
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturmasının ardından Özge Özpirinçci'den ilk paylaşım!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturmasının ardından Özge Özpirinçci'den ilk paylaşım! Ünlülere yönelik operasyonda jandarma tarafından evinden alınan oyunculardan Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “işimizde gücümüzdeyiz!” mesajı verdi.