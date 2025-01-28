Şafak vakti 'sahte rapor' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Sahte rapor iddiasıyla Bartın ve Amasra'da eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonu ile 21 kişi gözaltına alındı. Genişleyen soruşturma kapsamında 19 kişi de ifadeye çağrıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, sahte rapor düzenleme, aracılık etme, iş vaadiyle menfaat sağlama, başka kişilerin kan ve idrar örneklerinin verildiği gibi iddialarla Bartın ve Amasra ilçesinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
19 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI
Bartın il merkezi, köyleri ve Amasra ilçesinde şafak vakti yapıla operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Devam eden ve derinleşen soruşturma kapsamında 19 kişi daha ifadeye çağrıldı.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacağı öğrenilirken, operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında eski siyasetçiler ile sağlık çalışanlarının da bulunduğu ileri sürüldü.
Devam eden soruşturma kapsamında operasyonların da sürmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!
- Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- Bahçeli'den kürsüde 'Gezi' ve 'İmralı' çıkışı
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Son anket sonuçları Erdoğan'ı üzecek
- İstanbul hava sahasında hareketli saatler!