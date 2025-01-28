Şafak vakti 'sahte rapor' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Sahte rapor iddiasıyla Bartın ve Amasra'da eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonu ile 21 kişi gözaltına alındı. Genişleyen soruşturma kapsamında 19 kişi de ifadeye çağrıldı.

Şafak vakti 'sahte rapor' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:52

Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, sahte rapor düzenleme, aracılık etme, iş vaadiyle menfaat sağlama, başka kişilerin kan ve idrar örneklerinin verildiği gibi iddialarla Bartın ve Amasra ilçesinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

19 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Bartın il merkezi, köyleri ve Amasra ilçesinde şafak vakti yapıla operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Devam eden ve derinleşen soruşturma kapsamında 19 kişi daha ifadeye çağrıldı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacağı öğrenilirken, operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında eski siyasetçiler ile sağlık çalışanlarının da bulunduğu ileri sürüldü.

Devam eden soruşturma kapsamında operasyonların da sürmesi bekleniyor.


Etiketler: #sahte rapor #rapor #Bartın #Amasra

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