Meteoroloji açıkladı: 28 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 0°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
VAN -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
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