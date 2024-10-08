Saffet Mete kimdir? Rize İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete kaç yaşında, babası kim?

Yayınlanma: 08.10.2024 - 15:30

Güncelleme: 08.10.2024 - 15:30

Rize'de AKP’li belediye başkanları ve yöneticileri, dualar eşliğinde Burger King şubesinin açılışını yaptı. Sözkonusu Burger King şubesi açılışında İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete de kurdele kesti.

SAFFET METE KİMDİR?



Saffet Mete 1974 tarihinde Rize’nin İyidere İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İyidere’de tamamladıktan sonra lise eğitimini Rize Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Çalışma hayatına 1996 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra aile şirketinde başladı.

SAFFET METE'NİN KARİYERİ



Rize Kızılay Genel Sekreterliği, 84 No’lu Kooperatif Başkanlığı, İyidere Spor Kulübü Başkanlığı gibi görevlerinin ardından 2016 yılında Çaykur Rizespor’un yönetim kuruluna seçilen METE, 2019 yılı itibariyle de İyidere Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

SAFFET METE'NİN ÖZEL YAŞAMI



Saffet Mete Keriman ve Recep Mete çiftinin oğludur. Kardeşi İstanbulspor Kulübü Asbaşkanı Muhammet Mete'dir. Saffet Mete evli ve dört çocuk babasıdır.



