AKP'de 'Burger King' gerilimi: İnsan durduğu tabelanın altına bir bakar

Yayınlanma: 07.10.2024 - 13:38

Güncelleme: 07.10.2024 - 13:38

Rize'de AKP’li belediye başkanları ve yöneticileri, dualar eşliğinde Burger King şubesinin açılışını yaptı. Açılış sırasında “Kahrolsun İsrail” sloganı atan bir kişi 10 kişilik grubun saldırısına uğradı.

Ortaya çıkan görüntünün AKP'ye yakın çevrelerde de tepkiye yol açması üzerine parti yönetiminden bir "tepki" açıklaması geldi

AKP Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, partisine yakın 24 TV'deki "Arafta Sorular" isimli programda konuyla ilgili soru üzerine "olayın kabul edilemez olduğunu ve partiyi bağlamadığını" öne sürdü.

"HEPİMİZ ÜZÜLDÜK, PARTİYİ BAĞLAMAZ"

Usta, "Yapılan iyi ve düzgün şeylerin toplumun nezdinde veya görünmesi gereken yerlerde görünmeyip çok aşağılarda tutulması... Bazen bir yanlışın bütün doğruları götürdüğünü görüyoruz. Bu doğruların görünmemesine sebep oluyor. Bizlerin hata yapma lüksü yok. Bunun farkındayız. Ama maalesef belediye başkanı, teşkilat mensubu bu tip hatalarda bulunuyorlar. Tabii ki partimizi bağlamaz. İnsan durduğu yerin, tabelanın altına bir bakar. 'Ben nerede duruyorum?' der bir bakar. Böyle bir ihmalin sonucunda böyle bir görüntü ortaya çıktı. Tabii ki hepimiz üzüldük. Kabul edilebilir bir şey değil. Bunun partiyi bağlayıcı bir anlamı yoktur. Bu kişilerin bireysel aldığı bir karar. Ama bu tarafta ki iyiliği de görmemiz gerekiyor işte. Ben Üsküdar'daydım. Benim yanımda yine bir sürü milletvekili arkadaşımız vardı. İl ve ilçe teşkilatlarımız ordaydı. Herkes meydandaydı bunu kimse görmüyor" ifadelerini kullandı.

Sözkonusu Burger King şubesi açılışında, eski ANAP Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aziz Karaahmetoğlu, RTSO Meclis Başkanı Ahmet Arif Mete, Altur Turizm'in sahibi Abdurrahim Albayrak, AKP'li İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, AKP'li Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AKP'li Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, çok sayıda yönetici ve esnaf yer aldı. Dualar eşliğinde yapılan açılışa AKP’li İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük ise çelenk gönderdi.

"YEMEK YEMEDİM, YESEM İSRAİL'E DESTEK VERMİŞ OLACAKTIM"

Karar gazetesinin haberine göre, açılışa katılanlardan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete kendisini şöyle savundu:

“İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim.

Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek üç belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var.“