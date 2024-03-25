Sağanak etkili oluyor... Eminönü'nde yollar suyla doldu!

İstanbul'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sonrası Eminönü'nde bazı yollarda su birikintileri oluştu.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:11
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Fatih Eminönü’nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde trafik ışıklarındaki kavşak yağmur sularıyla doldu.

Yolda biriken yağmur suları ve yoldan geçen sürücülerin hızlarını azaltmaması nedeniyle bazı yurttaşlar zor anlar yaşadı.

Yolun karşısına geçmek için trafik ışıklarından bekleyen bir kadın, araçların sıçrattığı yağmur suyundan etkilenmemek için şemsiyesini kullandı.

Oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.


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