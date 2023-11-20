Sağanak nedeniyle yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı
Siirt’te etkili olan sağanak nedeniyle yolun çöktüğü Turan Beyazıt Caddesi, trafiğe kapatıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde etkili olan sağanak, Turan Beyazıt Caddesi'nde çökme meydana geldi. Yolda, yaklaşık iki metre derinliğinde göçük oluştu.
GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ
Sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen belediye ekipleri, göçüğün etrafına güvenlik şeridi çekerek, yolu trafiğe kapattı.
Yolun onarılması için çalışma başlatıldı.
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