Sağanak ve dolu İzmir’de hayatı olumsuz etkiledi

Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:50

Güncelleme: 18.05.2023 - 15:50

İzmir'in kuzey ve doğu kesimlerinde ve Mnaisa'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu.

Öğlen saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak nedeniyle göletler oluşurken özellikle deniz ulaşımında aksaklıklar meydana geldi. Yağan dolu ve sağanak nedeniyle trafikteki akış da yavaşladı.

İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri sahada çalışmalarını aralıksız sürdürürken gelen ihbarlar üzerine anı müdahalelerle su baskınlarının önüne geçildi. Bostanlı, Hatay, Karabağlar gibi yerlerde yağışların yer yer dolu şeklinde olduğu gözlendi.

SARIGÖL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de öğle saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. Zaman zaman dolunun da yağdığı kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. İlçede dün de görülen dolunun tarım arazilerine de hasar vermişti.