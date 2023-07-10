Sağanak yağış hasara yol açtı, geçici köprü 5. kez yıkıldı
Sinop’un Türkeli ilçesinde, önceki akşam etkili olan sağanak yağış, bazı köy yollarında hasara neden olurken, ilçeye bağlı Satı Köyü Usva Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan geçici köprü 5. kez yıkıldı.
Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası akşam saatlerinde Yılanlık mevkisindeki geçici köprü jandarma tarafından bir süreliğine tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
DEBİ YÜKSELDİ, KÖPRÜ 5. KEZ YIKILDI
İlçeye bağlı Satı Köyü Usva Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan geçici köprü de yağışların etkisiyle derenin debisinin yükselmesi sonucu 5. kez yıkıldı.
Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri ise sağanak yağış sonrası hasar oluşan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Yollarda oluşan tahribatlar nedeniyle inceleme ekibi tarafından hasar tespit çalışmalarına başlanıldı.
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