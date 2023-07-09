Osmangazi Köprüsü'nden 102 milyon araç geçmesi gerekiyordu: 'Gelir garantisi' yalanı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.07.2023 - 03:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; AKP’nin, kamu bütçesinde büyük bir gedik oluşturan garantilere ilişkin kamuoyunu yanıltıcı söylemlerde bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osmangazi Köprüsü’nden 7 yılda 70 milyon aracın geçişini bir rekor olarak sunduğuna dikkat çeken Akın, bugüne kadar kaç aracın geçtiğinin açıklanmadığını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Osmangazi Köprüsü, 1 Temmuz 2014’te hizmete açıldığından beri araç başına 35 dolar+KDV üzerinden verilen günlük 40 bin araç geçiş garantisi ile kamu bütçesinde yıllardır dev bir kara deliğe dönüştü. Açıklama adeta itiraf niteliği taşıyor çünkü yılda ortalama 10 milyon aracın geçtiği ilk kez kamuoyuna duyuruluyor. Oysa günlük 40 bin araç geçiş garantisinin sağlanması için bir yılda tam 14 milyon 600 bin aracın; 7 yılda ise 102 milyon 200 binden fazla aracın geçmesi lazım. Buna göre 7 yılda toplam 32 milyon 200 bin araç için garanti ödemesi yapılmış durumda. Üstelik bu hesaplamaya Türk lirasındaki değer kaybı ve sözleşmedeki enflasyon farkı bile dahil değil.”

(Ahmet Akın)

‘GEÇSE DE GEÇMESE ÖDÜYOR’

Günlük 35 dolar+yüzde 8 KDV üzerinden Osmangazi Köprüsü’ne araç başına neredeyse bin lira tutarında gelir garantisi verildiğini anımsatan Akın, “İktidarın yanlış politikaları nedeniyle Türk lirasında yaşanan gelir kaybı, Osmangazi Köprüsü’nden geçen araçların bile verilen gelir garantisini karşılayamamasına neden oluyor. Araç başına KDV dahil gelir garantisi bugünkü kura göre 985 lira (37,8 dolar) tutarına geldi. Bu tutar 185 lira ile 350 lira arasında olan geçiş ücretini karşılamıyor. Başka bir deyişle iktidar, Osmangazi Köprüsü’nden geçse de geçmese de tutarı 985 liraya tamamlayıp garanti ödemesi yapıyor. Türk lirasındaki değer kaybı dikkate alınmazsa ve sözleşmedeki enflasyon farkı yok sayılsa bile köprünün 7 yıllık garanti maliyetinin bütçeye yansıması 1 milyar 217 milyon doları aşıyor” dedi.