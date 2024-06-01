Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahne paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahne paylaştı. Koca, paylaşımında diziye teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 00:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahne paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahne paylaştı.

Koca paylaşımına şu notu düştü: 

“Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz.”


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