Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahne paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahne paylaştı. Koca, paylaşımında diziye teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahne paylaştı.
Koca paylaşımına şu notu düştü:
“Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz.”
Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz. pic.twitter.com/p8nPXctcp3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2024
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