Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te verilen önergeleri yanıtsız bıraktı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin 2021 yılında kendisinin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği 17 önergenin hiçbirini henüz yanıtlamadı. MHP’nin verdiği 11 önergenin yanıtlama süresi geçerken altısı ise hâlâ yanıtlanmayı bekliyor.

Koca’nın yanıtlamasını bekleyen bu önergelerin arasında iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının insan sağlığı üzerine etkilerine ve aşı reddine ilişkin iki tane dikkat çeken önerge de yer alıyor.

AKP’YE DE YANIT YOK

Öte yandan Koca’nın AKP’den önerge veren bir milletvekiline de dönüş yapmaması dikkat çekti. AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, mide küçültme ameliyatlarına ilişkin soru önergesi verdi. Etyemez, “Mide küçültme ameliyatı operasyonu sonrası hayatını kaybeden hasta sayısı kaçtır” diye sordu.