Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te verilen önergeleri yanıtsız bıraktı
Sağlık Bakanı Koca, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin de verdiği 17 önergeyi henüz yanıtlamadı. Öte yandan AKP’den önerge veren bir milletvekiline de dönüş yapmaması dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin 2021 yılında kendisinin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği 17 önergenin hiçbirini henüz yanıtlamadı. MHP’nin verdiği 11 önergenin yanıtlama süresi geçerken altısı ise hâlâ yanıtlanmayı bekliyor.
Koca’nın yanıtlamasını bekleyen bu önergelerin arasında iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının insan sağlığı üzerine etkilerine ve aşı reddine ilişkin iki tane dikkat çeken önerge de yer alıyor.
AKP’YE DE YANIT YOK
Öte yandan Koca’nın AKP’den önerge veren bir milletvekiline de dönüş yapmaması dikkat çekti. AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, mide küçültme ameliyatlarına ilişkin soru önergesi verdi. Etyemez, “Mide küçültme ameliyatı operasyonu sonrası hayatını kaybeden hasta sayısı kaçtır” diye sordu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin talebine ABD'den açıklama geldi
- Reuters'tan gündemi sarsan haber
- İmamoğlu'na 'miting' gibi karşılama
- Tamer Karadağlı'dan 'Çocuklar Duymasın' itirafı
- Erdoğan'a kötü haber
- Banka kredisi çekenler dikkat!
- Kapıda kriz! MHP'li başkan içeri alınmadı
- Nagehan Alçı'dan 'kan akabilir' uyarısı
- Pist kapatıldı, tüm uçuşlar durduruldu
- İstanbul'un ilk AVM'si yıkılıyor