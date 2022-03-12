Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın inkâr ettiği sözleşmelerin belgelerine Cumhuriyet ulaştı

12 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın inkâr ettiği şehir hastanelerindeki garantilerin Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) internet sitelerinde ortaya çıktı. Koca, şehir hastanelerine garanti verildiği iddialarına ilişkin, “Hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır. Ne acil hizmetlerinde ne poliklinik muayenelerinde ne ameliyatta ne de yatak doluluk oranında herhangi bir garanti söz konusu değildir” savunması yapmıştı.

KUR KORUMASI DA VAR

Ancak bakanlığın şirketlere verdiği garantiler, yabancı bankaların internet sitesinde yer aldı. Sözleşmelere ilişkin ayrıntıları paylaşan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “ICBC’nin sitesinde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı hacme dayalı hizmet ödemelerinin yüzde 70’ini garanti eder. Enflasyon ve kur farkına karşı koruma sağlanmış. ‘Yasa değişikliğine karşı 25 yıl koruma sağlanır’ diyor. Yani bunlarla ilgili çıkan kanun ve yönetmelikler 25 yıl boyunca değişemeyecek. Sermaye harcaması (CAPEX) için de KDV muafiyeti verileceği belirtilmiş. ‘Uyuşmazlık çözümü için ICC Uluslararası Tahkim’e gidilecek’ denilmiş. Ayrıca, ödemeler yıllık olarak enflasyona göre ayarlanacak” bilgisini paylaştı.

‘HAK KULLANILMAMIŞ’

EBRD’de yer alan garantileri de sıralayan Kasap, “Laboratuvar, görüntüleme hizmetlerinde, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerinde, rehabilitasyon hizmetlerinde, atık yönetiminde, keten ve çamaşırhane hizmetlerinde ve yemek hizmetlerinde yüzde 70 garanti verilmiş. Yenilmeyen yemeğin parası bile verilecek” diye konuştu. Aynı zamanda EBRD’de yer alan bilgilerde 180 günden fazla sürede bitirilemeyen işlerin askıya alınacağı, yani fesih hakkının olduğunu aktaran Kasap, “Kocaeli, Kütahya, Gaziantep, Ankara Etlik ve İzmir Bayraklı şehir hastanelerinin inşaatları uzun yıllardır bitirilememesine rağmen bu haktan yararlanılmadı ve kamu zarara uğratıldı” ifadelerini kullandı.

‘SON VERECEĞİZ’

Bakan Koca’nın “ticari sır” diyerek paylaşmadığı sözleşmelerin yabancı bankaların sitelerinde bu maddelerle yer aldığını vurgulayan Kasap, şunları kaydetti: “Asgari ücreti bile enflasyon ve kur farkına karşı korumayan iktidar söz konusu yandaşları olunca bu sözleşmelerde enflasyon ve kur garantisi vermiş durumda. Biz bu soygun düzenine ilk seçimde son vereceğiz”