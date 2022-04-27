Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Uçaklarda maske zorunlu mu?

27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'da kapalı alanlarda maske şartının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uçakta maske kullanımı hakkında konuşan Koca, "Kapalı alanlarda maske zorunluluğuna uçaklar da, eğitim de, kapalı alanlar da tüm kurumlar girmiş olur" dedi.

Koca, şunları ifade etti:

"Bilim Kurulu son toplantısını dün yaptı. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına inene kadar hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama olmuştu. Bunun içine uçaklar da, eğitim de, kapalı alanlar da tüm kurumlar girmiş olur.

Maskenin koruyucu olduğunu bir enfeksiyon durumunda bir başkasına bulaştırmada önleyici olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir vatandaşımız üst solunum yolu enfeksiyonu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlık olmalı. Biz maskenin koruyucu olduğunu, bulaş riskini önlediğini biliyoruz.

"ALIŞKANLIĞIMIZ OLMALI"

Bu dönemde özellikle salgın bize şunu gösterdi. Biz maskenin koruyucu olduğunu yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu söz konusu ise bir başka kişiye bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz. Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte normal yaşamımızda herhangi bir vatandaşımız herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu semptomu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için mutlaka maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlığımız olmalı.

"MASKELİ OLMALARINI ÖNERİYORUZ"

Bunun dışında en riskli olan yaş grubu ileri yaş ve ek hastalığı olan yani kronik hastalığı olan ileri yaş kişilerden bahsediyoruz. Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaş olan büyüklerimizi korumak için bizim dikkatli olmamız herhangi bir enfeksiyon belirtisi varsa mutlak maskeli olmamız, büyüklerimizin de kronik hastalığı olanların da kapalı kalabalık riskli olan alanlara girdiklerinde mutlak maskeli olmalarını önemsiyoruz."