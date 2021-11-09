Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75'e ulaşmalıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı çağrısından bulundu. Bakan Koca, "Geç kalanlar, kolları sıvayalım" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. "Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız" diyen Bakan Koca, "Geç kalanlar kolları sıvayalım" dedi.
Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
"BAYBURT ikinci doz aşı oranında %65’in üzerine çıkarak Sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız.
GEÇ KALANLAR, KOLLARI SIVAYALIM!"
BAYBURT ikinci doz aşı oranında %65’in üzerine çıkarak Sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde %75 hedefine ulaşmalıyız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 9, 2021
GEÇ KALANLAR, KOLLARI SIVAYALIM!
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