Son dakika: Bakan Koca illere göre haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" açıklamasında bulundu.
23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/Z80z8ZTPIT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2021
EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN İLLER
Tabloya göre vaka sayısı en çok artan iller Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir oldu.
23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir. pic.twitter.com/X4vjiu7AC8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2021
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Lütfü Türkkan görevden alındı
- Rüşvet, para kasaları, hırsızlık...
- AKP'li belediye başkanı yurttaşı şehirden kovdu
- Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi
- 70 milyar liralık yangın vurgunu
- Rektörden 'uzun eşek heykeli' açıklaması
- MHP'den asgari ücret açıklaması
- 'Tecrübeli hakem istifa etti'