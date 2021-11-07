Son dakika: Bakan Koca illere göre haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

07 Kasım 2021 Pazar, 17:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/Z80z8ZTPIT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2021

EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN İLLER

Tabloya göre vaka sayısı en çok artan iller Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir oldu.