Son dakika: Bakan Koca illere göre haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 17:38
Son dakika: Bakan Koca illere göre haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN İLLER

Tabloya göre vaka sayısı en çok artan iller Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir oldu.


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