Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 15 Eylül itibarıyla resmen başladı

2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim" dedi.

AA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:40
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 15 Eylül itibarıyla resmen başladı
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını belirterek, "65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.


Player Alanı
fahrettin koca grip aşısı Aşı

İlgili Haberler

Bakan Koca, 'Gündem olmaz' demişti... Uzmanlardan Eris varyantı uyarısı

Bakan Koca, 'Gündem olmaz' demişti... Uzmanlardan Eris varyantı uyarısı
62 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Suç makinesi Kocaeli'nde yakalandı!

62 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Suç makinesi Kocaeli'nde yakalandı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan işitme tarama testlerine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan işitme tarama testlerine ilişkin açıklama

En Çok Okunan Haberler