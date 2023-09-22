62 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Suç makinesi Kocaeli'nde yakalandı!
Kocaeli'nde 18 ayrı suçtan 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 325 bin 238 TL para cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.
Kocaeli'nde "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere toplam 18 aranma kaydından 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 325 bin 238 TL para cezası bulunan A.A., düzenlenen operasyonla yakalandı.
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