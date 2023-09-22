62 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Suç makinesi Kocaeli'nde yakalandı!

Kocaeli'nde 18 ayrı suçtan 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 325 bin 238 TL para cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:21
62 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Suç makinesi Kocaeli'nde yakalandı!
Abone Ol google-news

Kocaeli'nde "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere toplam 18 aranma kaydından 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 325 bin 238 TL para cezası bulunan A.A., düzenlenen operasyonla yakalandı.


Player Alanı
ceza dolandırıcı dolandırıcılık hükümlü hapis kocaeli Operasyon yakalandı

İlgili Haberler

22 yaşındaki çobanı öldürmüştü... 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı!

22 yaşındaki çobanı öldürmüştü... 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı!
Özel harekatçının hapis cezası 13 yıldan 25’e çıkarıldı

Özel harekatçının hapis cezası 13 yıldan 25’e çıkarıldı
138 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

138 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

En Çok Okunan Haberler