Sağlık Bakanı Koca: 'Kapı Güvenlik Sistemleri ile şiddete bir engel koyuyoruz'

Konya’da görev başında hasta yakını tarafından öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın sonrasında sağlık çalışanlarına şiddet devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından güvenlik sistemlerine ilişkin açıklama yaptı

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 10:55
Sağlık Bakanı Koca: 'Kapı Güvenlik Sistemleri ile şiddete bir engel koyuyoruz'
Abone Ol google-news

Sağlıkta şiddetin yankıları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni güvenlik uygulamasını geçildiğini ve kapı güvenlik sistemlerinin kurulduğunu açıkladı.

Türkiye'de sonu gelmeyen sağlıkta şiddet vakalarına her gün bir yenisi eklenirken Bakan Koca sosyal medya hesabından 'kapı güvenlik sistemleri' ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı."


sağlıkta şiddet şiddet fahrettin koca
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler