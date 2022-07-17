Sağlık Bakanı Koca: 'Kapı Güvenlik Sistemleri ile şiddete bir engel koyuyoruz'
Konya’da görev başında hasta yakını tarafından öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın sonrasında sağlık çalışanlarına şiddet devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından güvenlik sistemlerine ilişkin açıklama yaptı
Sağlıkta şiddetin yankıları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni güvenlik uygulamasını geçildiğini ve kapı güvenlik sistemlerinin kurulduğunu açıkladı.
Türkiye'de sonu gelmeyen sağlıkta şiddet vakalarına her gün bir yenisi eklenirken Bakan Koca sosyal medya hesabından 'kapı güvenlik sistemleri' ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
"GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı."
GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2022
Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı. pic.twitter.com/5RZzhcqzqp
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