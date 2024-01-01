Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılının ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleri paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep, Adıyaman, İzmir ve Kocaeli'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı.
Koca, paylaşımında, Gaziantep Şehir Hastanesinde İpek ve Mehmet çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Muhammed Alparslan'a, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Seher ve Onur çiftinin bebeği Doruk Ayaz'a, İzmir Şehir Hastanesinde Sultaniye ve Uğur çiftinin bebeği Yüsra'ya ve Kocaeli Şehir Hastanesinde Şule ve Mustafa çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Aybike'ye ve ailelerine yeni yıl dileklerinde bulundu.
Paylaşımda, yeni yılın ilk bebeklerinin görüntüleri de yer aldı.
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Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek. pic.twitter.com/9uP5UA7rnp— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2023
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