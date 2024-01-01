Yeni yılın ilk gününde ne okunur ki...

01 Ocak 2024 Pazartesi

Geçen yılın siyasi rezillikleri, içte ve dışta?

Hükmeden siyasetin ülkeyi her açıdan batırıyor olması? I-ıhhh!

Ülkenin seçkin beyinlerini budama, ülkeyi entelektüel olarak sıfırlama ve köle yapma çaba ve politikaları? Bak bu olabilir ama 1 Ocak zamanı değil...

Dünyanın iklimsel ve çevresel olarak batıyor olması? I-ıhhh. insanlar kanıksamış sanki, bence bazı bölge yerlerin bu nedenle berhava olmasını beklemeliyiz?!

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İsrail’in Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım? Bak bu olabilir ama yeni bir içerikle ve tarihsel başlangıcıyla... Önceki gece TRT2’de seyrettiğim FARHA filminden başlayarak... 1947-48 yılları, Batılı emperyalistler yüzyıllar boyunca Yahudilere yaptıkları büyük eziyetlerin günahlarını affettirmek için, Yahudilere vaat edilmiş topraklar adı altında bu kez Filistinlileri yok etmek politikasına yönelmelerini mi? İngiliz alçaklarının Filistin’in köylerini basarak kadın çoluk çocuk erkek ne varsa duvar dibine dizip öldürmelerini mi? İsrail devletinin kendilerine yönelik soykırımdan iyi dersler çıkararak Filistinlilere uygulamalarını mı...

Evet, ama başlı başına bir konu...

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Dünyanın atom savaşına sürüklenmesi ile insanlığın kendi kendinin intikamını almasını mı? Yine önceki gün TRT2’de ünlü Rus yönetmen Tarkovski’nin kendi sinema ve dünya görüşlerini dile getirdiği etkileyici filmi eşliğinde!

Belki de size dünkü evrensel zaman konusunda geçmişte bazı ülkelerin hiç yaşamadıkları günler ve aylardan bahsetsem daha ilginç olacak.

Buna da yerin ve zamanım yok. Keyfim de!

1 Ocak’ı kısa keseceğim.

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Yeni yıl için söyleyeceklerim var!

Umut, sağlık ve neşenizi hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyin.

Evet daha büyük kötülükleri rezaletleri yaşayabiliriz, kısmen de yaşayacağız. Bütün bunlar içinde bile bize parlayan bir güneş ışığı hep göreceğiz.

Geleceğin her zaman beklenmedik sürprizlere gebe olduğunu hiç unutmadan...

Bir bakmışsınız en istediğiniz bir şey gerçek olmuş!

Umut yaşam sevincidir.

Mizah kötülüklerin panzehridir, sevincin dışavurumudur.

Mizah yeni yılda hayatımızdan hiç eksik olmasın, gülmek, kahkahalarla gülmek!

Bize sunulmazsa bile yaratacağız mizahı!

Müjdat Gezen de eksik olmayacak!

Bu açıdan: Mutlu yıllar!