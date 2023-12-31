Yılın ilk günü: 1 Ocak'ta ne yapılır?

31 Aralık 2023 Pazar

Bu gece 2023 yılını geride bırakıp 2024'e adım atacağız. Yılbaşı gecesi kimileri dışarıda kimileri ise evde kutlama yapacak. Yılın ilk günü olan 1 Ocak günü ise resmi tatil. Bu sebeple pek çok yer kapalı. Müze, sergi konser vb. etkinlikler 1 Ocak'ta düzenlenmiyor. Peki 1 Ocakta neler yapabiliriz?

DOĞAYA KOŞ

1 Ocak için en güzel plan şehrin karmaşasından kaçıp doğaya sığınmak. Özellikle bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken doğada vakit geçirmek daha kolay oluyor. Yeni yılın ilk gününü kent ormanlarında ya da korularda yürüyüş yaparak ya da piknik yaparak geçirebilirsiniz.

GÜNİBİRLİK SEYAHAT

Şehrinize yakın noktalara seyahat ederek bu 1 günlük resmi tatili aktiviteler ile geçirebilirsiniz. Günibirlik bir tatil ile bir şehri keşfedebilir yeni lezzetler tadabilirsiniz.

DİNLEN

Eğer yorucu bir yılbaşı gecesi geçirdiyseniz 1 Ocak'ta yapılacak en güzel şey dinlenmek olacaktır. Yarım bırakılan bir diziyi tamamlamak, kısa bir kitabı bir okuyuşta bitirmek için şahane bir fırsat.

EVDE TİYATRO

1 Ocak'ta tiyatro salonlarında oyun oynanmıyor. Ancak İBB Şehir Tiyatroları; sezon boyunca salonlarında misafir ettiği, yazları Açık Hava Tiyatrosu’nda buluşup birlikte eğlendiği seyircisinin evine yeni yılın ilk gününde konuk oluyor. Sahnelendiği yıllarda büyük bir ilgiyle takip edilen ve yıllarca kapalı gişe oynayan İstanbul Efendisi ve Şark Dişçisi; 1 Ocak 2024’te, İBB Şehir Tiyatroları YouTube kanalı üzerinden, izleyenleri eski İstanbul’un macera dolu günlerine götürüyor.

Saat 15.30’da Musahipzade Celal’in kaleminden İstanbul Efendisi ve 19.30’da ise Hagop Baronyan’ın eğlenceli müzikali Şark Dişçisi oyunu, Engin Alkan rejisiyle SehirTiyatrolari1914/YouTube kanalından sunuluyor.

Yeni yıla nerede ve nasıl girmek, 1 Ocak'ta günün nasıl değerlendirileceği size kalmış. Umarım 2024 yılın hem ülkemiz hem de tüm yurttaşlar için güzel bir sene olur.



