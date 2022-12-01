Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca: Annemin kredi kartlarını kullandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Nurgül Ç., (23) tartıştığı eşi Meriç Ç. (29) tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Meriç Ç.'nin ifadesinde, "Annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlenip bıçakladım" dediği öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eve alkollü gelen Meriç Ç., iddiaya göre televizyon izleyen ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü eşi Nurgül Ç. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Meriç Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı. Meriç Ç., yaralanan eşini bırakıp, olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Nurgül Ç., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinden kaçan Meriç Ç., bir süre sonra evine gittiğinde burada inceleme yapan polis ekiplerine teslim oldu.
Suç aletiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Eşim annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlendim. Kendisini bu nedenle bıçakladım" dediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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