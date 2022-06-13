Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Ankara'da meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketine ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel nedeniyle 8 kişinin hastaneye nakledildiğini ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7-13 Haziran arasında Ankara'da meydana gelen su taşkın ve baskınları sırasında 4 kişinin hayatını olay yerinde kaybettiğini belirterek, "Kendilerine Allah'tan rahmet; ailelerine, başkentimiz halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.
Afetten etkilenen bölgelere, 112 Acil ambulans ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Afetzedelerden 8'i hastaneye nakledilmiş olup, genel sağlık durumları iyidir. 4 kişi ise herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Başta yaralılar olmak üzere afetten doğrudan etkilenenlere, tüm Ankara halkına, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Afete karşı iş birliği içinde çalıştığımız kurumların yöneticilerine teşekkür ediyorum."
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