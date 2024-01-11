Sağlık Bakanı Koca'dan vaka artışlarına ilişkin paylaşım!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bir dönemde olunduğunu belirterek, "Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üst solunum yolu enfeksiyonlarının grip, nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemde olunduğunu ifade etti.
Rahatsızlıklarının çoğunun virüs kaynaklı olduğunu, istirahat ve semptomatik tedaviyle iyileşildiğini belirten Koca, "Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır" bilgisini verdi.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikâyetlerin arttığı bir dönemdeyiz. Çoğu virüs kaynaklı olan rahatsızlıklar, istirahat ve semptomatik tedavi ile iyileşiyor. Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır."
“Üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikâyetlerin arttığı bir dönemdeyiz. Çoğu virüs kaynaklı olan rahatsızlıklar, istirahat ve semptomatik tedavi ile iyileşiyor. Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde… pic.twitter.com/QcrWDvRaJh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 11, 2024
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