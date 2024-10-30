Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananlarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Memişoğlu, TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısındaki yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananlarla ilgili açıklama
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:26

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin "Yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan hastamızın da yaralımızın da tedavisi iyiye gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM’de AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memişoğlu, TUSAŞ saldırısında yaralananların sağlık durumlarına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan hastamızın da yaralımızın da tedavisi iyiye gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz. Şehitlerimize yeniden başsağlığı diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum."


Etiketler: #TUSAŞ #Terör
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