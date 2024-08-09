Sağlık Bakanı'ndan facia sonrası açıklama: 5 kişinin durumu kritik
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpmasıyla meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ankara'da çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Memişoğlu, "Ankara'da elim bir trafik kazası oldu ve 36 vatandaşımız etkilendi. Maalesef bunların 9'u rahmetli oldu, Allah'tan rahmet diliyorum.
Diğer 27 hastamız hastanede ve 5'inin durumu biraz kritik, tedavileri devam etmekte." diye konuştu.
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