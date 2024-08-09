Sağlık Bakanı'ndan facia sonrası açıklama: 5 kişinin durumu kritik

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpmasıyla meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 13:01
Sağlık Bakanı'ndan facia sonrası açıklama: 5 kişinin durumu kritik
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ankara'da çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Memişoğlu, "Ankara'da elim bir trafik kazası oldu ve 36 vatandaşımız etkilendi. Maalesef bunların 9'u rahmetli oldu, Allah'tan rahmet diliyorum.

Diğer 27 hastamız hastanede ve 5'inin durumu biraz kritik, tedavileri devam etmekte." diye konuştu.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi haberleri Kemal Memişoğlu haberleri trafik kazası haberleri Ankara haberleri

İlgili Haberler

Ankara'daki feci kazadan etkilenenlere psikososyal destek verilmeye başlandı

Ankara'daki feci kazadan etkilenenlere psikososyal destek verilmeye başlandı
Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Ölü ve yaralılar var

Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Ölü ve yaralılar var
Teleferik kazası davasında yeni gelişme: Talep reddedildi!

Teleferik kazası davasında yeni gelişme: Talep reddedildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler