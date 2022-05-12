Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 20:21

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Bakanlığın 12 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 135 bin 738 testten 1778’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1816 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 606 bin 278 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

Türkiye'nin 12 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: