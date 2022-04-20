Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Covid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 857 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Türkiye'nin 20 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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