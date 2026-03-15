Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı açıklanan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin ayrıntılar, kamu sektöründe görev almak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, tercih kılavuzunun Nisan veya Mayıs aylarında ÖSYM tarafından yayımlanması ve başvuruların da bu tarihlerde alınması bekleniyor. Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN ŞARTLAR AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımıyla ilgili süreç adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak alıma ilişkin başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu geniş kapsamlı alımda aranan koşulların, yayımlanacak resmi duyuru ve tercih kılavuzu ile netleşmesi bekleniyor.

Adayların başvuru yapabilmesi için gerekli eğitim şartları, özel koşullar ve tercih detaylarının ilerleyen günlerde yayımlanacak kılavuzda yer alacağı ifade ediliyor.

BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

Uzman Doktor: 22.983 kişi

Doktor: 3.652 kişi

Diyetisyen: 1 kişi

Ebe: 9 kişi

Hemşire: 2 kişi

Sağlık Teknikeri: 25 kişi