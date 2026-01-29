Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.01.2026 11:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, 2026 yılında kamuya atanmayı hedefleyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday tarafından personel alımına ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. Peki, Bakanlığı  personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında başlamıştı; bu yıl da başvuruların benzer bir dönemde alınması bekleniyor.

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şu şekildedir:

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25

