Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?

5.04.2026 10:43:00
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?

2026 yılı kamu istihdam planlaması kapsamında, Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için gözler resmi duyurulara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar, kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvuruların mayıs ayında başlaması nedeniyle, bu yıl da benzer tarihlerde sürecin başlaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu kapsamlı alımda aranan şartlar, yayımlanacak resmi duyuru ve kılavuzla netlik kazanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre personel alımının branş ve kadro dağılımı da belli oldu. Buna göre 22 bin 983 uzman doktor, 3 bin 652 doktor, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire ve 25 sağlık teknikeri alımı yapılması planlanıyor.

