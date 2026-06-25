Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı istihdam planı kapsamında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları ve takvimi adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alım takvimi henüz açıklanmazken, Resmî Gazete’de yayımlanan kontenjan dağılımıyla süreç için hazırlıklar başladı. Önceki yıllara göre ÖSYM’nin tercih kılavuzunu yayımlaması ve başvuruları alması beklenirken, adaylar tercih işlemlerini ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Uzman doktor, doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayacak alımda gerekli kriterler, yayımlanacak resmi duyuru ve kılavuzla birlikte netleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımında kadro dağılımı belirlendi. Alımlarda en fazla kontenjan uzman doktor ve doktor kadrolarına ayrılırken, ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve diyetisyen branşlarında da personel istihdamı yapılacak.