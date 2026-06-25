ÖSYM görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 2026 YKS oturumlarında (TYT, AYT, YDT) sınav görevlisi olan görevliler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 2026 YKS sınav gözetmeni ücretleri yattı mı? 2026 YKS gözetmen ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

YKS SINAV GÖZETMENİ ÜCRETLERİ YATTI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından YKS görevli ücretlerinin ödeme tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki ödeme süreçleri göz önüne alındığında, sınav görevlilerine yapılacak ücret ödemelerinin sınav tarihinden yaklaşık bir hafta sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen ÖSYM sınav görevli ücretleri, görev türüne ve uygulanan vergi dilimine göre farklılık gösteriyor. En yüksek ödeme bina sınav sorumlularına yapılırken, salon başkanları, gözetmenler, bina yöneticileri ve e-sınav görevlileri için de ayrı ücret tarifeleri uygulanıyor.

Buna göre bina sınav sorumluları için net ücretler vergi dilimine göre yaklaşık 3.008 TL ile 3.508 TL arasında değişirken, bina sınav sorumlusu yardımcıları ve yardımcı engelli gözetmenler için bu tutar 2.005 TL ile 2.339 TL arasında hesaplanıyor.

Bina yöneticileri (okul müdürleri) yaklaşık 1.905 TL ile 2.222 TL arasında ücret alırken, bina yönetici yardımcıları için net ödeme tutarı 1.705 TL ile 1.988 TL arasında değişiyor.

Salon başkanları ve cezaevi salon başkanlarına vergi dilimine göre yaklaşık 1.654 TL ile 1.929 TL arasında ödeme yapılırken, gözetmen ve cezaevi gözetmenlerinin alacağı net ücretler ise 1.604 TL ile 1.871 TL arasında bulunuyor.

Yedek gözetmenler ile e-sınav gözetmenleri için net ücretler yaklaşık 1.203 TL ile 1.403 TL arasında değişirken, e-sınav salon başkanlarına ise vergi dilimine bağlı olarak yaklaşık 1.304 TL ile 1.520 TL arasında ödeme yapılması öngörülüyor. Bu ücretler, görev türü ve kişinin bulunduğu vergi dilimine göre farklılık gösterebiliyor.