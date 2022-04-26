Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 26 Nisan Salı gününe ait verilere göre, 132 bin 633 test yapıldı.
Güncel verilere göre, 2 bin 511 yeni vaka tespit edilirken 14 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte 14 bin 425 kişi sağlığına kavuştu.
DÜN 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bakanlığın açıkladığı 25 Nisan Pazartesi gününe ait verilere göre, 2 bin 604 vaka tespit edilirken 15 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 134 bin 346 test yapılmış ve 18 bin 573 kişi iyileşmişti.
Türkiye'nin 26 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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