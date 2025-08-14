Sağlık Bakanlığı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Diş Hekimliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği, Mimarlık ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden alımlar yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Müfettiş yardımcısı alımı başvuru şartları ve sınav tarihi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından farklı fakülte ve bölümlerden KPSS puanı ile 35 müfettiş yardımcısı alımı yapılıyor. Adaylar başvurularını e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden 25 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasından yapabilecek.

Yarışma sınavı şeklinde olacak uygulama 12-24 Ekim 2025 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki aşamalı olarak düzenlenecek.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?