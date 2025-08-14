Sağlık Bakanlığı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Diş Hekimliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği, Mimarlık ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden alımlar yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Müfettiş yardımcısı alımı başvuru şartları ve sınav tarihi ne zaman?
SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?
Bakanlık tarafından farklı fakülte ve bölümlerden KPSS puanı ile 35 müfettiş yardımcısı alımı yapılıyor. Adaylar başvurularını e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden 25 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasından yapabilecek.
Yarışma sınavı şeklinde olacak uygulama 12-24 Ekim 2025 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki aşamalı olarak düzenlenecek.
MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Bilişim
- Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Elektrik Elektronik
- Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS),
aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (Seksen) puana sahip olmak,
- Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen Müfettiş
Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,
- Adli sicil yönünden Müfettişliğe engel hali bulunmamak,
- Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,
Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engeli olmamak.