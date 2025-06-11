Sağlık Bakanlığı açıkladı: Engelli ve ilaç raporlarına yönelik yeni düzenleme!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kronik hastalığı olan yurttaşların, daha önce geçerlilik süresi 30 Haziran 2025'e kadar uzatılmış ilaç raporları için 9 aylık, engelli yurttaşların raporları içinse 12 aylık 'Rapor Yenileme' takvimi oluşturuldu.

SÜREÇ MHRS'DEN YÜRÜTÜLECEK

Yurttaşların rapor sürekliliğini sağlamak adına başlatılan 'rapor yenileme' süreci, MHRS üzerinden yürütülecek. Uygulamada öncelik; rapor süresi dolmak üzere olan hastalara verildi.

Düzenlemeye göre; öncelikle, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. kimlik numaraları, MHRS ile paylaşılacak.

'RAPOR YENİLEME' KLİNİĞİ!

Hastalara kolaylık sağlanabilmesi için, yalnızca 30 Haziran’da raporu sona erecek olan hastaların erişebileceği, özel bir klinik tanımlandı. 'Rapor yenileme' kliniğinden, yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip yurttaşlar randevu alabilecek.

Rapor süresi dolan yurttaşlara SMS gönderilecek. Raporlar yeniden düzenlenene kadar geçen sürede, mevcut raporlar ile işlem yapılabilecek. Ancak rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini kaybedecek.