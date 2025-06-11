Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Engelli ve ilaç raporlarına yönelik yeni düzenleme!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Engelli ve ilaç raporlarına yönelik yeni düzenleme!

11.06.2025 12:50:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Engelli ve ilaç raporlarına yönelik yeni düzenleme!

Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran'da sona erecek olan 'engelli ve ilaç raporları'nın yenilenmesi amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildiğini ve 'rapor yenileme' sürecinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak yürütüleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kronik hastalığı olan yurttaşların, daha önce geçerlilik süresi 30 Haziran 2025'e kadar uzatılmış ilaç raporları için 9 aylık, engelli yurttaşların raporları içinse 12 aylık 'Rapor Yenileme' takvimi oluşturuldu.

SÜREÇ MHRS'DEN YÜRÜTÜLECEK

Yurttaşların rapor sürekliliğini sağlamak adına başlatılan 'rapor yenileme' süreci, MHRS üzerinden yürütülecek. Uygulamada öncelik; rapor süresi dolmak üzere olan hastalara verildi.

Düzenlemeye göre; öncelikle, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. kimlik numaraları, MHRS ile paylaşılacak.

'RAPOR YENİLEME' KLİNİĞİ!

Hastalara kolaylık sağlanabilmesi için, yalnızca 30 Haziran’da raporu sona erecek olan hastaların erişebileceği, özel bir klinik tanımlandı. 'Rapor yenileme' kliniğinden, yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip yurttaşlar randevu alabilecek.

Rapor süresi dolan yurttaşlara SMS gönderilecek. Raporlar yeniden düzenlenene kadar geçen sürede, mevcut raporlar ile işlem yapılabilecek. Ancak rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini kaybedecek.

İlgili Konular: #rapor #mhrs #Randevu

İlgili Haberler

Tansiyonu düştü, nabzı durma noktasına geldi... Rize'de bir arıcı 'baldan' zehirlendi: Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı
Tansiyonu düştü, nabzı durma noktasına geldi... Rize'de bir arıcı 'baldan' zehirlendi: Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı Rize'de yediği baldan zehirlenen arıcı Miktat Kulaksız (45), sağlık ekiplerinin müdahale sonrası sağlığına kavuştu.
Uzmanlardan ‘Hemoroid’ uyarısı: 'Tuvalette kalma süresi 5-6 dakikayı geçmemeli'
Uzmanlardan ‘Hemoroid’ uyarısı: 'Tuvalette kalma süresi 5-6 dakikayı geçmemeli' Halk arasında basur olarak bilinen hemoroidal hastalığa karşı uyarılarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen, "Hemoroid tüm bireylerde olan bir dokumuz ama hemoroidal hastalık olduğunda problem çıkıyor. Normal popülasyonda yüzde 25’lere varan oranda görebiliyoruz. Teknolojiyle daha içli dışlı olmamızla, büyük abdest yaparken tuvalette uzun zaman geçirmemizin bunu artırdığı zaten biliniyor. ‘Aman tuvalette gazete, dergi okumayın’ derdik şimdi telefonlarla yer değiştirdi, tuvalette kalma süremiz 5-6 dakikayı geçmemeli" dedi.
Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama: Kene yoğunluğunda artış mı var?
Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama: Kene yoğunluğunda artış mı var? Sağlık Bakanlığı, kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin, "Türkiye'de kene yoğunluğunun önceki senelerden daha fazla olduğuna dair bir tespitimiz bulunmamaktadır. Bilinmelidir ki; tüm kenelerde hastalık etkeni yoktur, yani her kene tutunan kişi hastalığa yakalanmaz" açıklamasını yaptı.