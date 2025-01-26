Yayınlanma: 26.01.2025 - 16:22

Güncelleme: 26.01.2025 - 16:22

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 1. dönem 663- 45/A sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuru ve kura takvimi yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği kurası ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuçları 19 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek. Yapılan açıklamada; "Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen ve uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 19 Şubat 2025 Çarşamba günü EKİP üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir." denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

Yayımlanan takvim doğrultusunda başvurular, 24 Ocak 2025 – 29 Ocak 2025 tarihleri arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak.