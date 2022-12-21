Sağlık Bakanlığı hastane randevusuna gitmeyenler için harekete geçti
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulamayla birlikte, devlet hastanesinden randevu alan ancak randevusuna gitmeyen yurttaşlar bundan böyle 15 gün süreyle aynı branştan randevu alamayacak.
Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinde yeni bir uygulama başlattı. Hastanelerdeki yoğunluğu gidermek amacıyla başlatıldığı belirtilen uygulamada artık doktor randevusunu iptal etmeyenler için yaptırım uygulanacak. Buna göre, aldığı randevuya gitmeyen hastalar 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek.
RANDEVUYA GİTMEME ORANI YÜZDE 21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu öne sürmştü.
Bakanlığın açıkladığı verilere göre, Ekim 2022’de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35’i muayeneye dönüştü.
Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.
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