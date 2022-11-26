Fahrettin Koca, hastanelerde bulunamayan randevunun suçlusunu buldu: Faturayı yurttaşa çıkardı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin randevu sorununa ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Bakan Koca, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yurttaşların randevu alamadığına ilişkin sorulara yanıt veren Koca, “Randevu alanların dörtte biri gelmiyor. Dört kişiden biri o randevusuna geliyor olmuş olsa sorun büyük oranda zaten çözülmüş olacak” dedi. Şehir hastanelerine verilen garantiler sorulan Koca, “Şehir hastanelerinde ne hasta sayısı, ne yatak doluluk oranı ne yoğun bakım doluluk oranıyla ilgili herhangi bir garanti söz konusu değildir. Garanti olarak ödenen tek bedel, kira bedelidir” savunmasını yaptı.

(Fahrettin Koca)

KAPATILAN HASTANELER

Koca, Etlik Şehir Hastanesi için kapatılması gündeme gelen ancak tepkiler üzerine açık tutulan hastanelere ilişkin bilgi verdi. Fahrettin Koca, hiçbir hastanenin kapatılmadığını savunarak şunları söyledi:

“Bu hastanelerde yenilenmesi gerekenleri de yeniliyoruz. Ankara Beştepe Devlet Hastanesi, Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi devam edecek. Onun da kadrosunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Dışkapı yıkılarak yapılıyor olmuş olacak. Onkoloji yıkılmadan yapılıyor olacak. Sami Ulus 300 yatak olarak yeniden inşa edilecek. En geç altı ay içinde.”

(Gamze Taşcıer)

‘İSTİFALAR DÜŞTÜ’

Koca, Cumhuriyet’in gündeme getirdiği İbni Sina Hastanesi’nde bir hastaya iki yıl sonraya ultrason randevusu verilmesinin nedenini soran CHP milletvekili Gamze Taşcıer’e, “Üniversite hastanesi orası” karşılığını vermekle yetindi.

Koca, kamudan istifa eden hekimlere ilişkin de “Pandemi öncesi, aylık ortalama 150 civarında uzman hekim istifa ederken 2022’de aylık ortalama 300’lere kadar çıktı ve beyaz reform sonrasında, yani ağustos sonrasında istifa sayısı aylık iki haneli rakamlara düştü. Eylül ayında ayrılan uzman hekim sayımız 204, ekim ayında 113, kasım ayında bugün itibarıyla 70 kişi olmuştur” bilgisini paylaştı.