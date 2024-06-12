Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:49

Güncelleme: 12.06.2024 - 14:49

Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama tayin kurası için beklentiler haziran ayının gelmesiyle arttı. yhgm.saglik.gov.tr üzerinden yayınlanan kadro ve branş dağılımları ile tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından başvurular başlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre kura başvuruları alınacak. Sağlık Bakanlığı yhgm.saglik.gov.tr üzerinden yayınlanan kadro ve branş dağılımları, tercih başvurularında önem arz edecek. Ancak Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi Sağlık Bakanlığı YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçları bakanlığın “yhgm.saglik.gov.tr” üzerinden öğrenilebilecek. Kura takvimi yayınlandığı zaman tarih bilgisi netleşecek.