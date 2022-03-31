Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte İŞKUR nihai liste sorgulama

31 Mart 2022 Perşembe, 16:50

Sağlık Bakanlığı 2022 yılında işçi alımı işlemleri devam ediyor. Başvuruları tamamlanan işçi alımı için gerekli şartları sağlayan adaylar içerisinden kura çekimi yapılacak. 10 bin personel alımı ÖSYM üzerinden yapılırken, 10 bin işçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştiriliyor.

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli kadrolarda KPSS şartı olmadan istihdam edilecek 10 bin işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden alındı.

Başvurusu kabul olan nihai listeye girmeye hak kazandı. İŞKUR, Ankara'da 6 Nisan 2022 Çarşamba günü 09.00-18.00 saatleri arasında nihai liste üzerinden kura çekilişi düzenleyecek ve Sağlık Bakanlığı'nda kadrolua çalışacak 10 bin işçinin isimleri belli olacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai listenin, işe alınacak kişiler değil kuraya katılacak isimler olduğunu belirtelim.

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

İŞKUR'un düzenleyeceği 2022 yılı Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimine katılacak isimlerin yer aldığı nihai listeye esube.iskur.gov.tr web sayfasından ulaşmak mümkün.

Nihai listeye göz atmak için adayların kişisel bilgileriyle İŞKUR'un online şubesine girdikten sonra 'İŞ BAŞVURULARIM' kısmından Sağlık Bakanlığı iş başvurusuna tıklaması gerekiyor.

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'na temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvuruları tamamlanan işçi alımı için kura çekimi yapılacak ve istihdam edilecek isimler belli olacak.