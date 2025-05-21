Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuru ekranı erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, aşçı, özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alım kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai liste belli oldu mu?







SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı için başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından adaylar, kura çekiminin yapılacağı tarihi merakla beklemeye başladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Kura sonucu, işe alınacak asil ve yedek adayları belirleyecek.



SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek işçi alımı kura çekiminin ardından, kurada ismi çıkan adayların sonuçları canlı yayın aracılığıyla erişime sunulacak.

Kurada başarılı olan adaylar, gerekli belge teslimi ve işlemleri tamamladıktan sonra, Kurban Bayramı sonrasında görevlerine başlayacak. Süreçle ilgili detaylar ve atama takvimi ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından ilan edilecek.



NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı’nın 3.658 sürekli işçi alımına ilişkin İŞKUR üzerinden başvuruların tamamlanmasının ardından, kura çekimine katılacak adayları belirleyen nihai liste yayımlandı.

Açıklanan nihai liste, başvurusu geçerli sayılan ve 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimine katılmaya hak kazanan adayları kapsamaktadır. Bu liste, doğrudan kazananları değil; kuraya girecek adayları göstermektedir.

Kura sonucunda ismi çıkan adaylar herhangi bir mülakata tabi tutulmadan, doğrudan işe yerleştirilecektir. Detaylı bilgilendirmeler Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden paylaşılacaktır.



NİHAİ LİSTE NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında açıklanan nihai aday listesine ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR e-Şube adresine giriş yapın.

“İş Arayan” bölümünden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

Ana sayfada yer alan “İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.

Sağlık Bakanlığı başvuru kaydınızı bulun ve üzerine tıklayın.

Açılan sayfada “Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeyi görüntüleyin ya da cihazınıza indirin.