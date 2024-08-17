Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini bildirdi

Yayınlanma: 17.08.2024 - 00:27

Güncelleme: 17.08.2024 - 00:27

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.