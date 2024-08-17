Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini bildirdi

Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini, 29 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 00:27
Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini bildirdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.


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