Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi canlı yayınla Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR hesapları üzerinden gerçekleştirilecek ve tüm adaylar canlı olarak takip edilebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.