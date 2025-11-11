2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, bakanlık tarafından yapılan görüşmelerin il bazlı sürmesiyle birlikte merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı? Sağlık Bakanlığı ne zaman yatacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon görüşmeleri merkezden yapılırken her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından görüşmeler yürütülüyor. Promosyon anlaşması tamamlandıktan sonra ödeme takvimi netleşecek.

Promosyon ödemeleri kesinti olmadan ve tek seferde hak sahiplerine yatırılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir bilgilendirme henüz yapılmadı.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR?

Türk Sağlık - Sen Başkanı önder Kahveci yaptığı son açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından 90 bin lira nakit ve 10 bin TL para puan olarak promosyon anlaşması yapıldığını aktarmıştı.

Kahveci, her yıl bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerektiğine vurgu yaparken promosyon anlaşmasının bu haliyle kabul edilebilirlikten uzak olduğunu ifade etti.

Türk Sağlık - Sen Başkanı “ Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz." dedi.

PROMOSYON İÇİN TABAN ÜCRET BELİRLENECEK

Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın taban ücret üzerinde çalışma yaptığı konuşulurken promosyon tutarının 100 bin lira altında olması beklenmiyor.

Görüşmeler il bazlı yapıldığından bazı illerde promosyon tutarı için yapılan teklifler 70 bin lira seviyesinde olurken çalışanlar arasındaki adaletsizlik algısının kırılması için taban ücret belirlenecek.