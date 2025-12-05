Sağlık çalışanları, yeni promosyon tutarının netleşip netleşmediğini ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağını yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyonu yattı mı? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu henüz netlik kazanmadı. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerde 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir anlaşma teklifi olduğu iddia edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU YATTI MI?

Promosyon ödemesinin netleşme süreci, il sağlık müdürlüklerinin bankalarla yapacağı nihai protokol imzasına bağlı olarak şekilleniyor. Görüşmelerin uzaması, ödeme tarihinin de gecikmesine neden olurken, revize edilen tekliflerin kısa sürede sonuçlanması ve merkezi bir uzlaşma sağlanması durumunda promosyon ödemelerinin 2025 yılının sonunda, tek seferde ve peşin olarak sağlık çalışanlarının hesaplarına yatırılması bekleniyor.