Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı: ‘Sağlık personeli istihdamı tercihten öte, zorunluluktur’

Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda "2025 yılında sağlık alanında 37 bin hekim dışı personel alacağız" açıklamasını yapmıştı. Dün Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak. Bunun yanı sıra 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Kalan 18 bin kişinin ise eylül ayında alınacağı öngörülüyor.

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya mevcut tabloyu gazetemize değerlendirdi. Bu alımların, sağlık tesislerindeki birikmiş açıkları kapatmaya yetmeyeceğini, tersine sahadaki yükü daha da büyüteceğini belirten Kaya, “Özellikle sahada elzem olan branşlarda ayrılan kontenjanlar içler acısı düzeydedir” diye konuştu.

‘SAHADAKİ EMEK YOK SAYILDI’

Tüm branşların sağlık kuruluşlarının olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapan Kaya, “Ancak ayrılan sayıların birçok branşta yüzlü rakamlara dahi ulaşmaması, bu meslek gruplarının ve onların sahadaki emeğinin adeta yok sayılmasıdır” dedi. Hemşirelik alanında lisans ve ortaöğretim mezunu toplam 7 bin 597, ebelik alanında ise 1.280 kişilik alım yapılacağını anımsatan Kaya, “Bu sayılar kâğıt üstünde yüksek görünse bile, Türkiye genelindeki artan nüfus, yaşlanan toplum yapısı, yeni açılan sağlık tesisleri ve mevcut çalışanların yıpranma yükü göz önüne alındığında yetersiz kalmaktadır. Özellikle ‘Her gebeye bir ebe’ politikası dillendirilirken ebelik kontenjanlarının sınırlı kalması, sahadaki gerçeklerle örtüşmemektedir” ifadelerini kullandı.

‘BİR HALKA EKSİK KALIRSA SAĞLIK SİSTEMİ ZAYIFLAR’

Sağlık hizmetinin bir bütün olduğunu belirten Kaya, “Sadece ön plandaki meslek gruplarını desteklemek yetmez; ameliyathaneler, yoğun bakımlar, rehabilitasyon birimleri, diyet klinikleri, psikososyal destek hizmetleri, radyoterapi merkezleri ve daha birçok birim, arka planda onlarca branşın bir arada uyumla çalışması sayesinde ayakta kalır. Eğer bu zincirin bir halkası eksik bırakılırsa, sağlık hizmetlerinin bütünü zayıflar” değerlendirmesinde bulundu.

EK 50 BİN KONTENJAN TALEBİ

Sağlık Bakanlığı’nın ek atama planlaması yapması gerektiğine dikkat çeken Kaya, “Yayımlanan sayılar mevcut ihtiyaca yetmediği gibi, atama bekleyen binlerce sağlıkçının da umutlarını boşa çıkarmıştır. Bu, sadece çalışanların meselesi değil, aynı zamanda toplum sağlığının korunması meselesidir. Branş bazlı ihtiyaç analizi yapılmalı ve dağılımlar adil biçimde güncellenmelidir.Tüm branşlara ağırlık verilmeli, hiçbir branş göz ardı edilmemelidir. Oysa her bir meslek grubu, halk sağlığı zincirinin kritik bir parçasıdır. Atama bekleyen sağlıkçıların talepleri dikkate alınmalıdır. Bizler, yalnızca sayıların peşinde değiliz; bizler, halkın sağlık hizmetine zamanında ve kaliteli şekilde ulaşabilmesi için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin sesi olmak, sahadaki meslektaşlarımızın hakkını savunmak, atama bekleyen sağlıkçıların yıllardır biriken mağduriyetlerini dile getirmek bizim en temel sorumluluğumuzdur. 2025 yılı içinde ek 50 bin kontenjan tahsis edilerek talepleri karşılanmalıdır” dedi.

‘TERCİHTEN ÖTE, ZORUNLULUKTUR’

Sahadan, genç meslektaşlarından ve branş temsilcilerinden gelen her sesi dinlediklerini ve talepleri Bakanlık nezdinde en üst düzeyde dile getirmeyi sürdürdüklerini açıklayan Kaya, “Hedefimiz; daha güçlü, daha dengeli, daha adil bir sağlık sistemi inşa etmek ve halk sağlığını güçlendirmektir. Sağlık personeli istihdamı bir tercihten öte, bir zorunluluktur. İnsana dokunan, hayat kurtaran, toplumun tamamını ilgilendiren bu alan asla ihmal edilemez, görmezden gelinemez” diye konuştu.

BAZI BRANŞLAR İÇİN ALIM SAYISI ÇOK DÜŞÜK KALDI

Psikolog: 30 kişi

Fizyoterapist: 121 kişi

Diyetisyen: 74 kişi

Ameliyathane Teknikeri: 25 kişi

Sağlık Fizikçisi: 15 kişi

Anestezi: 146 kişi

Çocuk Gelişimci: 75 kişi

Radyoterapi Teknikeri: 8 kişi